الأورومتوسطي: إسرائيل اعتقلت موظفًا في اليونيسيف في عرقلة متعمدة لجهود الإغاثة بغزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ فريقه وثق اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لأحد موظفي منظمة "اليونيسيف" رائد العفيفي من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة يوم الخميس أثناء مزاولته مهامه رغم تواجده في المكان بتنسيق مسبق.

وأضاف في بيان، الجمعة، إن جيش الاحتلال طلب من اليونيسيف سحب شاحناتها وبضائعها من معبر كرم أبو سالم قبل يوم من الحادثة ثم منع دخول شاحنات المساعدات التابعة لها.

وأوضح أن الشاحنات كانت تحمل معدات طبية مخصصة لتشغيل المستشفيات شمالي القطاع بالإضافة إلى تطعيمات للأطفال حديثي الولادة ومكملات غذائية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشكل عرقلة متعمدة لجهود الإغاثة الإنسانية وتستهدف منظمة تعدّ هذه الأيام من أهم أركان العمل الإنساني في غزة.

وبيّن أن استهداف إسرائيل منظمة اليونيسيف يأتي في سياق أوسع من التضييق على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإنهاء وجودها وإعدام سبل العيش في غزة.

ودعا المرصد المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك الفوري لضمان حماية العاملين في المنظمات الإنسانية وضمان حرية وصول المساعدات إلى المدنيين.

وشدد على أنه يجب وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تجويع المدنيين وإسكات الشهود الدوليين على ما يحدث في قطاع غزة.