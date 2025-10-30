انخفاض طلب المصريين على شراء المشغولات الذهبية بـ15% خلال الربع الثالث من العام الجاري

- زيادة الشراء محليا بنسبة 5% للسبائك والعملات الذهبية

انخفض طلب المصريين على المشغولات الذهبية بنسبة 15% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 4.4 طن، مقابل نحو 5.1 طن في الربع الثالث من العام الماضي، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

في الوقت نفسه، انخفض إجمالي الطلب على الذهب بشكل عام بنسبة 5% خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر ليسجل 9.9 طن، مقابل نحو 10.4 طن في الربع الثالث من عام 2024.

وزاد طلب المصريين على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 5% على أساس سنوي، ليسجل 5.6 طن مقابل 5.3 طن في الربع الثالث من العام الماضي، مواصلاً ارتفاعه للربع الثاني على التوالي.

وعلى الصعيد المحلي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية منذ بداية العام لتكسر حاجز الـ5000 جنيه، ووصلت إلى مستويات قياسية تخطت حاجز 5900 جنيه، وخلال الأسبوع الحالي تراجعت وتيرة الارتفاع لتصل إلى 5250 جنيهًا لعيار 21.

وشهدت معظم أسواق الشرق الأوسط تراجعًا في حجم المشتريات، حيث أثرت الزيادات الكبيرة في أسعار الذهب سلبًا على القدرة الشرائية، وشجعت بعض المستهلكين على بيع مشغولاتهم الذهبية عيار 21 و24، في حين أثرت التوترات الجيوسياسية الإقليمية سلبًا على ثقة المستهلكين.

وكانت إيران الاستثناء الوحيد في المنطقة، إذ ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية على أساس سنوي بدافع من الشراء الاستثماري بغرض التحوط والملاذ الآمن.

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا بنسبة 39.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتسجل نحو 3,456 دولارًا للأونصة، مقابل نحو 2,474 دولارًا للأونصة في الربع الثالث من عام 2024.

وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، من المرجح أن تواصل البنوك المركزية موجة شراء الذهب، وأظهر التقرير زيادة في عدد البنوك المركزية التي تُدير احتياطياتها من الذهب بنشاط، حيث ارتفعت النسبة من 37% في عام 2024 إلى 44% في عام 2025.

وبلغت مشتريات البنوك 220 طنًا خلال الربع الثالث، بزيادة 28% عن الربع السابق، رغم أن إجمالي مشترياتها خلال تسعة أشهر شهد تراجعًا ليصل إلى 634 طنًا مقارنة بـ724 طنًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أما إجمالي الطلب عالميًا على المشغولات الذهبية فقد شهد تراجعًا على أساس سنوي ليصل إلى 371 طنًا، نتيجة استمرار الضغوط على حجم المبيعات في ظل الأسعار القياسية للذهب، في حين ارتفعت قيمة الطلب على المشغولات بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 41 مليار دولار.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، من المتوقع أن تستمر سلسلة مكاسب الذهب حتى العام المقبل، إذ يتوقع المحللون أن يتجاوز متوسط السعر السنوي للأونصة 4000 دولار.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 39 محللًا ومتداولًا، متوسط توقعات يبلغ 3400 دولار أمريكي للأونصة من الذهب لعام 2025، ارتفاعًا من 3220 دولارًا أمريكيًا في يوليو.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 4275 دولارًا أمريكيًا في عام 2026، بارتفاع حاد عن 3400 دولار أمريكي قبل ثلاثة أشهر.

وسجل الذهب أعلى مستوياته القياسية المتتالية، متجاوزًا حاجز 4000 دولار للأونصة، محققًا مكاسب بنسبة 54% حتى الآن هذا العام، ما يضع المعدن الأصفر على مساره نحو تحقيق أقوى أداء سنوي له منذ أزمة النفط عام 1979. وبلغ متوسط الأسعار 3281 دولارًا حتى الآن هذا العام.