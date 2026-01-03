الداخلية التونسية تعلن القضاء على إرهابي غربي البلاد

• وإلقاء القبض على آخر في عملية أمنية بمحافظة القصرين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، مقتل إرهابي وإلقاء القبض على آخر في عملية أمنية بمحافظة القصرين (غرب).

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن وحداتها الأمنية "تمكّنت صباح اليوم (السبت) في إطار عمل أمني استباقي من إحباط عملية إرهابية بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة".

وأضافت أن العملية أسفرت عن "القضاء على العنصر الإرهابي الخطير صديق العبيدي، وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له (دون ذكر اسمه) وذلك بمحيط السوق الأسبوعية بمنطقة فريانة بالڨصرين".

وأفادت الوزارة بأن "عنصر أمن قد تعرض خلال هذه العملية إلى إصابات بدنية بليغة استوجبت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج"، دون الكشف عن ملابسات العملية على الفور.

وعلى فترات متباعدة، شهدت تونس منذ مايو 2011، عدة هجمات إرهابية تصاعدت وتيرتها منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.