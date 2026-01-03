سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زودت وزارة الداخلية السورية، السبت، وحداتها العاملة في محافظة حلب (شمال) بأسطول من الآليات والتقنيات الحديثة، وذلك ضمن استراتيجيتها الشاملة لتطوير المنظومة الأمنية ورفع مستوى الجاهزية الميدانية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن الوزير أنس خطاب، شارك في مراسم تسليم أسطول من الآليات الجديدة التابعة لوزارة الداخلية في محافظة حلب، بحضور المحافظ عزام غريب، وعدد من الضباط والممثلين الرسميين.

وأشارت إلى أن الفعالية شهدت استعراضا للآليات الحديثة "في إطار دعم وحدات الوزارة ورفع مستوى جاهزيتها، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها الأمنية بكفاءة عالية وسرعة استجابة".

والأربعاء، قتل عنصر أمن وأصيب آخرون بتفجير "انتحاري" استهدف دورية للشرطة بمدينة حلب، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

يأتي ذلك بعد أيام من أحداث دامية شهدتها حلب، أسفرت عن مقتل 4 مدنيين، وإصابة آخرين معظمهم أطفال ونساء، جراء قصف عشوائي وعمليات قنص نفذها تنظيم "قسد".

وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971-2000).

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، ضمن خططها للتعافي من تداعيات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد.