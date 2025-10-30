سفير هولندا بالقاهرة: المتحف المصري الكبير يجسد دور مصر الفريد في حماية الهوية الإنسانية وصون التراث العالمي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا تاريخيا عالميا بحضور دولي استثنائي يؤكد مكانة مصر كجسر ثقافي وحضاري، ويجسد دورها الفريد الذي تضطلع به في حماية الهوية الإنسانية وصون التراث العالمي.

ويشهد افتتاح المتحف المصري الكبير حضور نحو ستين رئيسا وملكا وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية، بما يجسد مكانة مصر الحضارية والتاريخية، ويحظى افتتاح الحدث بحضور أوروبي رفيع المستوى.

وأكد سفير هولندا بالقاهرة بيتر موليما، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل مناسبة تاريخية عظيمة، وأن رئيس وزراء هولندا سيشهد هذا الحدث الرائع.

وأضاف "إنه لشرف لنا أن نشهد هذا الحدث التاريخي، وأن نحتفل مع مصر"، مؤكدا أن مصر تشهد إنجازات تاريخية ومشروعات تنموية في كل المجالات".

وأوضح أن مصر وهولندا تجمعهما شراكة استراتيجية وعلاقات قوية متميزة تشمل كل أوجه التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي، مردفا: "نتطلع إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع مصر".

ويجسد ذلك عمق وقوة الروابط التي تجمع بين القاهرة وامستردام بما يعزز أفق التعاون الثنائي وتنفيذ المبادرات المشتركة في المجالات الثقافية والسياحية والعلمية خلال المرحلة المقبلة.

وتُمثل العلاقات بين مصر وهولندا نموذجًا متميزًا للتعاون البنّاء والشراكة المتوازنة، تستند إلى روابط تاريخية وإرادة فعالة لتعزيز التنمية المستدامة ودفع مسارات التعاون في مختلف المجالات.

ويشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين تطورًا متصاعدًا، حيث تُعد هولندا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، ويمتد التعاون الاستثماري ليشمل قطاعات حيوية، منها الزراعة المستدامة، وإدارة المياه والري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية.

كما تحتل الشركات الهولندية مكانة محورية في مشروعات التحول الأخضر والهيدروجين الأخضر في مصر، بما يدعم رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وترتبط مصر وهولندا بشراكات واسعة في المجال الثقافي والأكاديمي تشمل التبادل العلمي والمنح الدراسية والمشروعات البحثية التي ترسخ لشراكة استراتيجيه تخدم التنمية المستدامة.