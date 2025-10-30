الصين وأمريكا تتفقان على تمديد الهدنة التجارية لمدة عام

توصلت الصين وأمريكا إلى اتفاق على تمديد الهدنة التجارية المؤقتة لمدة عام آخر، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية.

وأضافت الوزارة أن الصين ستعلّق قيود الصادرات إلى الولايات المتحدة، التي أعلنتها في 9 من أكتوبر، لمدة عام، وكذلك إجراءاتها ضد الولايات المتحدة فيما يتعلق بالشحن، بمجرد بدء تدابير التعليق من الجانب الأمريكي.

وتابعت الوزارة أن البلدين توصلا إلى توافق في الآراء بشأن قضايا تشمل مادة الفنتانيل وتوسيع تجارة المنتجات الزراعية.

وأفادت الوزارة بأن الجانبين سيعملان أيضًا على حل القضايا المتعلقة بتطبيق "تيك توك" بالشكل الصحيح.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الصين وافقت على بدء عملية لشراء الطاقة الأمريكية.

وذكر ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "في الواقع، يمكن أن تُعقد صفقة ضخمة للغاية لشراء النفط والغاز من ولاية ألاسكا الكبرى".

وأعلن ترامب خفض الرسوم الجمركية المرتبطة بمادة الفنتانيل – المخدر الصناعي المرتبط بأزمة الأفيون الأمريكية – من 20% إلى 10%، ليصل إجمالي الرسوم على السلع الصينية إلى 47%.

وأكد ترامب التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع حول المعادن النادرة، وهي عناصر حيوية تدخل في صناعة الهواتف الذكية والرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية والصواريخ. وتُعد الصين، التي تهيمن على إنتاج هذه المعادن، قد فرضت سابقًا قيودًا على تصديرها، ما أثار قلقًا واسعًا في واشنطن. ويفتح الاتفاق الجديد الباب أمام تدفق أكثر سلاسة لهذه المواد، ما ينعكس إيجابًا على قطاع التكنولوجيا العالمي.

كما أكد ترامب أن العقبات التي كانت تعرقل التجارة مع الصين – من الرسوم إلى المعادن النادرة – باتت في طريقها إلى الحل. وقال: "الحرب التجارية الطويلة بدأت تهدأ"، مشيرًا إلى بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية الدولية.