حقق فريق أبوقير للأسمدة الفوز على أسوان بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 11 بدوري المحترفين.

وتقدم أسوان عن طريق محمد ريعو، في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعود أبوقير للأسمدة للمباراة عن طريق إسلام جابر، أدهم أحمد، وأحمد عصام، في الدقائق 15، 70، 80، من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يواصل أبوقير للأسمدة صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد أسوان عند 10 نقاط، في المركز الثالث عشر.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، لقاء الداخلية مع السكة الحديد.

سجل هدفي الداخلية اللاعبان أحمد رمضان وعبد الناصر محمد، في الدقيقتين 10، 70، فيما سجل السكة الحديد اللاعبان جون أفيري وأحمد شاهين، في الدقيقتين 25، 81 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الداخلية إلى 18 نقطة، في المركز الرابع، والسكة الحديد مودرن إلى 11 نقطة، في المركز الحادي عشر.

وانتهت مباراة لافيينا مع راية، بالتعادل السلبي، ليرتفع رصيد لافيينا إلى 17 نقطة في المركز السادس، وراية إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر.