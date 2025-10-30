سباليتي يختار صلاح في تشكيله المثالي

اختار الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي، محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، ضمن التشكيلة الثالية للاعبين الذين تدربوا تحت قيادته.

ولعب محمد صلاح تحت قيادة سباليتي، خلال فترة تواجده في روما في 2016 و2017، حيث خاض 83 مباراة بقميص الفريق وسجل 34 هدفًا وقدم 21 صناعة.

وجاء التشكيل المثالي للاعبي سباليتي على النحو التالي:

حراسة المرمى : أليسون بيكر وفويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، كاليدو كوليبالي، كريستيان كيفو وماريك يانكولوفسكي، الذي دربه في أودينيزي.

خط الوسط: دانييلي دي روسي، دافيد بيزارو وفرانشيسكو توتي.

الهجوم: محمد صلاح، خفيتشا كفاراتسخيليا وإدين دجيكو.

ولا يعيش صلاح أفضل أيامه مع ليفربول في الفترة الحالية، في ظل التراجع الكبير في مستوى الفريق الإنجليزي، والذي ودع كأس الرابطة الإنجليزية مساء أمس، الأربعاء، بعد الخسارة بثلاثية أمام كريستال بالاس.