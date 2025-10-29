رفضت هيئة المحكمة المسئولة عن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا، مساء اليوم الأربعاء، طلب فريق الدفاع عنه بإلغاء قرار عقد الجلسات أربع مرات أسبوعياً، مؤكدةً استمرار جدول الجلسات المكثف.

ووفقاً لقرار المحكمة، فإن هذا الإلزام يعود إلى فترة ولاية محددة لأحد القضاة، في إشارة إلى رئيسة الهيئة، القاضية ربيكا فريدمان فيلدمان، التي تخشى من تقاعدها قبل إصدار الحكم النهائي في قضايا «ملفات الألوف».

وكان المحامي عميت حداد، وبقية محامي نتنياهو، قد أبلغوا المحكمة مؤخراً أنهم التقوا برئيس الوزراء وأكدوا له عدم قدرتهم على الاستمرار في تمثيله قانونياً في حال انعقاد أربع جلسات أسبوعياً.

إلا أن القضاة قرروا مساء اليوم عدم السماح للمحامين بوقف تمثيل نتنياهو، مبررين ذلك بـ«ضخامة وتعقيد الملف»، وأضافوا: «الاستجابة لهذا الطلب قد تضر بقدرة مواصلة إدارة الإجراءات بشكل سليم».

وكان المحامي حداد قد أكد صباح اليوم أنه حتى لو أمرت المحكمة فريق الدفاع بمواصلة التمثيل، فإنهم سيرفضون ذلك، قائلاً: «لن نكون هنا».

من جانبه، ادعى نتنياهو في بداية الجلسة اليوم أنه «يبذل جهوداً تفوق المعتاد للحضور»، ووصف يومه المزدحم، مدعياً أنه ينام «ساعتين ونصف» عندما تكون هناك محكمة.

وأشار إلى أن عبء مهامه السياسية والأمنية والاقتصادية ضخم، زاعمًا أنه مضطر للقيام بواجباته «من أجل الدولة، في واحدة من أكثر الفترات تحدياً».