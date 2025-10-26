لماذا يرفض أبو الغيط عملية 7 أكتوبر؟ الأمين العام للجامعة العربية يوضح

عبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن رفضه لعملية السابع من أكتوبر التي نفذتها حركة حماس، قائلا: «لا أؤيد على الإطلاق، بل على العكس، أرفض عملية 7 أكتوبر».

وانتقد خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» في المقابل ازدواجية المعايير الدولية، قائلا: «لم يتحدث غربي أو أمريكي على مدى عامين عن استمرار وبقاء الاحتلال، ولم يتحدث أحد عن إذلال الفلسطينيين على حواجز الطرق على مدى 30 عامًا»، مشددا: «إذا أردت أن تعالج المشكلة؛ فعالج الاحتلال».

ورد على تساؤل الإعلامي أحمد موسى، «أليس القانون الدولي يعطيك حق المقاومة وتحرير الأرض؟! لماذا ترفض عملية 7 أكتوبر؟ هو نفذها لأن أرضه محتلة يريد أن ينتقم ويحرر أرضه».

وقال: «لا أريد أن أبدو وكأني أعترض على حق المقاومة، ولكن ما أود قوله هو أنه عندما تبدأ بقتل مدنيي العدو، فعليك أن تتوقع أنه سيقتل مدنييك؛ فأنت الطرف الأضعف الذي لا يملك دبابات ولا طائرات ولا مسيرات ولا شيء، كل ما تملكه هو بندقية آلية أو قاذف صاروخي صغير، لذلك، لا تقتل المدنيين».

وأضاف: «عندما دخلوا أرض إسرائيل بعملية مفاجئة فوجئ بها الجميع، وجدوا عشرات الجنود نائمين في المعسكرات، استداروا إلى المدنيين في منازلهم وقتل مدنيون، قُتل 350 جنديا وقتل البقية من المدنيين، أنا لا أقتل مدنيين ولا أتعرض للمدنيين، فالمقاومة هي مقاومة لجيوش الاحتلال؛ وليست للمدنيين في منازلهم».

وعلق على إشارة الإعلامي أحمد موسى، من أن إسرائيل كانت تقتل المدنيين الفلسطينيين طوال فترة احتلالها، قائلا: «هي الطرف الأقوى، وهي لا تلتزم أصلا بالقانون الدولي».