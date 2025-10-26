سكرتير شعبة الذهب: اللي معاه سيولة لازم يشتري ولكن «يمسك العصاية من النصف»

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب يُعد سلعة عالمية لا محلية، موضحًا أن أسعار الذهب في مصر تتأثر مباشرةً بحركة البورصات العالمية وسعر الدولار في البنوك.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج حديث اليوم على قناة الحدث اليوم، أن "الذهب عليه إقبال في الخارج والداخل، لأنه ملاز آمن واستثمار مفيد بزيادة"، مشيرًا إلى أن "الصين بتشتري كميات كبيرة، وده بيقلل العرض وبيخلي السعر يرتفع".

وأوضح نجيب أن ارتفاع الأسعار في السوق المحلي مرتبط بالسوق العالمي، قائلاً: "إحنا سوق مفتوح على الخارج، وبنتأثر مباشرة بأي ارتفاع أو انخفاض في الأسعار العالمية"، لافتًا إلى أن سعر الأوقية بلغ نحو 4114 دولارًا، وهو ما انعكس على الأسعار في مصر.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الماضي جاء نتيجة "الهدوء اللي حصل بعد اتفاق وقف إطلاق النار"، موضحًا أن بعض المستثمرين باعوا الذهب لتحقيق أرباح، مما أدى إلى تراجع طفيف في الأسعار.

وعن توقعاته للفترة المقبلة، أكد نجيب أن "السعر مش في سكة النزول"، موضحًا أن الذهب متماسك عند مستوى 5550 جنيهًا للجرام عيار 21 منذ ثلاثة أو أربعة أيام، وهو ما يجعله "قابلًا للزيادة مستقبلًا".

ونصح سكرتير شعبة الذهب المواطنين بالشراء الجزئي، قائلاً: "اللي معاه سيولة لازم يشتري، بس مش كلها.. يشتري بجزء ويحتفظ بجزء علشان لو السعر نزل يقدر يشتري تاني، ولو ارتفع يبقى كسب في اللي اشتراه بسعر أقل"، مؤكدًا أهمية "مسك العصاية من النص" لتحقيق توازن بين الذهب والسيولة النقدية.