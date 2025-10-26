 العاصفة ميليسا تتحول إلى إعصار كبير من الفئة الثالثة - بوابة الشروق
الأحد 26 أكتوبر 2025 9:08 ص القاهرة
العاصفة ميليسا تتحول إلى إعصار كبير من الفئة الثالثة

د ب أ
نشر في: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 8:53 ص | آخر تحديث: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 8:53 ص

تحولت العاصفة ميليسا إلى إعصار كبير من الفئة الثالثة في وقت متاخر من يوم السبت،  مهددة بفيضانات كارثية في شمال الكاريبي.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة على جامايكا والمناطق الجنوبية من هايتي وجمهورية الدومينيكان حتى يوم الاثنين.

وكان مركز الإعصار ميليسا يقع على بعد حوالي 125 ميلا (200 كيلومتر) جنوب شرق كينجستون، جامايكا، وحوالي 280 ميلا (455 كيلومترا) جنوب غرب بورت أو برنس، هايتي. وبلغت سرعة رياحه القصوى المستمرة 115 ميلا في الساعة (185 كيلومترا في الساعة) وكان يتحرك غربا بسرعة 3 أميال في الساعة (6 كيلومترات في الساعة)، بحسب ما أفاد به مركز الأعاصير الوطني الأمريكي في ميامي.


