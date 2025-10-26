الجندي يطالب وزير النقل بالتدخل العاجل لمعالجة أزمة الطريق الدولي الساحلي ببرج البرلس

ناشد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء، سرعة التدخل لمعالجة الأزمة المتكررة بالطريق الدولي الساحلي المار بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والذي يعاني من غياب العلامات الإرشادية والإنارة، وعدم وجود أماكن آمنة لعبور المشاة، الأمر الذي تسبب في وقوع عدد كبير من الحوادث المميتة.

وأوضح "الجندي" أن الطريق الدولي الساحلي بامتداد مدينة برج البرلس – من ميناء البرلس مرورًا بكوبري البرلس وحتى نهاية النفق – يُعد من أكثر الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرور كثيفة على مدار اليوم، سواء من المواطنين أو الصيادين العاملين ببحيرة البرلس، مؤكدًا أن انعدام الإنارة وغياب العلامات التحذيرية يشكلان خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين، خاصة خلال ساعات الليل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن كوبري البرلس يعاني من ظلام تام، كما تفتقر المنطقة المحيطة بأعلى النفق لأي علامات إرشادية أو تحذيرية، ما يزيد من صعوبة القيادة ليلًا ويضاعف احتمالات وقوع الحوادث. وأضاف أن الطريق يشهد نسبة مرتفعة من الحوادث تُعد من الأعلى على مستوى الجمهورية، وفقًا لشهادات الأهالي والبيانات المحلية.

وطالب "الجندي" وزارة النقل بإعداد خطة عاجلة لإنارة الطريق الدولي الساحلي بطول مدينة برج البرلس، بدءًا من مخارج النفق وحتى ميناء البرلس، مع ضرورة وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية الكافية لضمان سلامة قائدي المركبات، فضلًا عن إنشاء أنفاق للمشاة على امتداد المدينة لخدمة الصيادين الذين يقطعون الطريق يوميًا أثناء توجههم إلى أعمالهم ببحيرة البرلس.

وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها تقليل معدلات الحوادث، وحماية الأرواح، ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي باعتباره محورًا استراتيجيًا يخدم شمال الدلتا ويربط بين المحافظات الساحلية.

وشدد "الجندي" على أن ما يطالب به يأتي اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه مرارًا بأولوية تحقيق أعلى معايير الأمان على الطرق وتطوير شبكة النقل القومي.

وأشار إلى أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير حققت إنجازات ضخمة في هذا المجال، إلا أن استمرار بعض النقاط السوداء في عدد من الطرق يتطلب تدخلًا عاجلًا لاستكمال المنظومة وتحقيق الهدف الوطني المتمثل في طرق آمنة بلا حوادث.