تضامن الأنجولي شيكو بانزا، جناح فريق الزمالك مع زميله الشاب، محمد السيد، الذي تعرض لهتافات عدائية من الجماهير البيضاء خلال الفوز على ديكيداها الصومالي بنتيجة 1-0، مساء الجمعة، في إياب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

هتفت جماهير الزمالك ضد اللاعب الشاب، وسط أنباء عديدة تفيد برفضه تجديد التعاقد مع النادي، وتلميحات بأنه في طريقه للانتقال إلى الأهلي.

وزادت الأمور تعقيدا بإضاعة محمد السيد لركلة جزاء أمام ديكيداها، بينما خرج البلجيكي، يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، ليدافع عن اللاعب الشاب، ويطالب الجماهير بدعم الفريق وكل اللاعبين.

من جانبه، كتب شيكو بانزا عبر حسابه الرسمي على شبكة (انستجرام) " محمد السيد أنت شخص عظيم ولاعب رائع، لا تستمع لأي شخص يتحدث بلا منطق، واصل العمل، نحن معا".

وينتهي تعاقد محمد السيد، البالغ من العمر 19 عاما، مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع أو الاتفاق على الانتقال إلى أي ناد آخر اعتبارا من يناير المقبل.

وتأهل الزمالك لمرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية بفوزه 7-0 على ديكيداها في مجموع المباراتين، ليرافق أندية الوداد البيضاوي المغربي وشباب بلوزداد الجزائري وعزام يونايتد التنزاني في دور المجموعات.