قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتذليل كل العقبات أمام المستثمرين والقطاع الخاص، مضيفًا أن "تشجيع القطاع الخاص ضروري والدولة متقدرش تعمل كل حاجة لوحدها"، حسب تعبيره.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن شركة "أيه بي موللر ميرسك" وتعتبر من كبرى شركات النقل البحري، تتولى تدريب الكوادر المصرية المتخصصة، بجانب امتلاكها نسبة بمحطة للحاويات البحرية بشرق بورسعيد، ناقشت اليوم شراكة مع المنطقة الاقتصاية لقناة السويس لتمويلها بالغاز الأخضر المسال.

وأوضح أن الشركة دفعت مقدمات للشحنات القادمة، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لها للتوسع في ترسانات قناة السويس الثلاث، سواء بشكل منفرد أو بمشاركة الدولة، بهدف تعزيز الاستثمارات.

ونوّه رئيس الهيئة إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في ترسانة جنوب البحر الأحمر لإنشاء ثلاثة مصانع، من بينها مصنع مصر لبناء القاطرات الذي يعمل حاليًا على إنتاج عشر قاطرات، تم إنجاز أربعٍ منها حتى الآن تحت اسم (عزم 1-2-3).

وأشار إلى أن الهيئة تعاقدت مع شركة "ميراي" الإيطالية المتخصصة في الخدمات البترولية لبيع القاطرتين (5 و6)، على أن يتم تسليمهما بعد إجراء التعديلات المطلوبة في مارس 2026، موضحًا أن الشركة ستتعاقد لاحقًا على قاطرتين جديدتين بعد التسليم.

وأكد ربيع أن هذه الإنجازات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتوطين الصناعة البحرية في مصر، خصوصًا بعد توقيع اتفاقية شرم الشيخ التي تضمنت إعلان الحوثيين العودة للملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف أن المشكلة كانت متركزة في باب المندب والبحر الأحمر، ما أثّر على حركة الملاحة رغم بعد المسافة التي تصل إلى نحو 1200 ميل بحري، داعيًا إلى أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاقية عودة الملاحة بشكل طبيعي بالكامل.