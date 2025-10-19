تحدثت الفنانة منة شلبي عن فوزها بجائزة الإنجاز الإبداعي، معبّرة عن سعادتها بالجائزة بقولها: "الجملة كبيرة.. وأنا أستحق الجزء الإبداعي، لأن دا جزء كبير من عمري وحياتي، وأنا اتجوزت شغلي طول عمري"، موضحة أنها بدأت العمل في الفن وهي في السادسة عشرة من عمرها، وأنه كان وما زال ارتباطها الحقيقي في الحياة.

وأضافت في لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع على قناة النهار: "كل دور عملته وعجب الناس هو زي ابني.. براعيه وبديله أكتر من نفسي لحد ما أوصله إنه خلص الفيلم"، مشيرة إلى أن مسؤوليتها تنتهي عند اكتمال الفيلم، لتنتقل بعد ذلك إلى المنتج والمونتير وغيرهم من صناع العمل، مؤكدة أنها تبذل أقصى جهدها من لحظة قبول الدور وحتى نهايته.

وتابعت: "الحياة مراحل.. أول مرة بتحملي روح التجربة، وبعدها بتكملي التجارب لحد ما تحسي إن دي مهنتك فعلًا".

وتطرقت منة إلى تأثير والدتها الفنانة زيزي مصطفى في حياتها، قائلة: "عيشتي مع أمي كونت جوايا حاجة كبيرة جدًا.. وخدت منها القوة"، موضحة أنها منذ طفولتها عاشت في بيت يمتلئ بثقافة السينما والمزيكا والأفلام.

وأضافت: "كان عندنا مكتبة أفلام كبيرة، وأمي كانت بتشيد بالممثلين في اللقطة الحلوة حتى لو لوحدها في البيت"، مشيرة إلى أن والدتها كانت امرأة قوية وصلبة، اشتغلت في الإنتاج والتمثيل، ورغم انشغالها بعملها كانت "ست قوية بتاخد بالها مننا ومن أهلها ومن اللي حواليها".

واختتمت منة حديثها قائلة: "أنا خدت القوة دي من أمي.. لأنها ست استثنائية، هي اللي ربتني وهي اللي عشت معاها".