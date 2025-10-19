قالت الفنانة منة شلبي إن بعض أعمالها شكّلت محطات فارقة في مشوارها الفني، موضحة أن فيلم "الساحر" كان انطلاقتها الأولى واكتشافها الحقيقي على يد المخرج الراحل رضوان الكاشف.

وأضافت في لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع عبر قناة النهار، أن فيلم "بحب السيما" مثّل نقلتها الثانية بعد "الساحر"، واعتبرته "التابو الثاني" في مسيرتها، موضحة أن العمل الأول ناقش كبت الأهالي للمراهقات، بينما تناول الثاني التحديات التي يواجهها المسيحيون غير السعداء في حياتهم الزوجية.

وتابعت: "بدأت ألعب شوية لحد ما عملت أحلى الأوقات، وبعدين أنت عمري، هي فوضى، والعشق والهوى"، مشيرة إلى أن مرحلة جديدة من مسيرتها بدأت مع فيلم "نوارة"، الذي سيظل ـ على حد وصفها ـ علامة عند كل من يحب السينما المجتمعية.

وأشارت إلى أن نجاح "الهوى سلطان" كان صدفة جميلة، قائلة: "كل النجاحات بتيجي بالصدفة، وعمرك ما تكوني مغسلة وضامنة جنة في الأفلام"، مؤكدة في الوقت نفسه أن الصدفة لا تُغني عن الاجتهاد أبدًا.

وأكدت منة شلبي أنها لا تحب لقب "النجمة"، موضحة: "أنا بحس بأهميتي من الناس في الشارع.. نظراتهم الإيجابية، الهدايا البسيطة، والصور اللي بياخدوها معايا، دي أكتر حاجة بتسعدني".

واستعادت منة موقفًا طريفًا بعد عرض فيلم "رد قلبي"، حين قدّمت شخصية "توحة" الشريرة، وقالت: "كنت بصور فيلم تاني بعدها، والأطفال في الشارع كانوا بينادوني: توحة الشردوحة"، مؤكدة أن تفاعل الجمهور بهذا الشكل هو أكثر ما يمنحها شعورًا حقيقيًا بالنجاح.