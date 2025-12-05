استطلاع: أغلب الألمان يؤيدون استضافة البلاد للأولمبياد

أعرب معظم الألمان مساعي البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في أعوام 2036 أو 2040 أو 2044، بحسب استطلاع أجراه معهد الأبحاث "إنفراتست ديماب" لصالح الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية.

ووفقا للاستطلاع، فإن 64% من المواطنين الألماني يدعون التقدم بطلب حاليا. بالإضافة إلى ذلك فإن 70 في المئة يعتقدون أن الأولمبياد والبارالمبياد ستحسن من الأجواء السائدة في البلاد.

واتيحت نتائج الاستطلاع لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مسبقا، ويعتزم الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبياد عرضها غدا السبت خلال جمعيته العامة.

وتتنافس مدن برلين وهامبورج وميونخ ومنطقة الراين-روهر جميعها على استضافة دورة الألعاب الأولمبية في ألمانيا.

ويعتزم الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، خلال الربع الثالث من عام 2026 أي مدينة أو منطقة ستتقدم بطلب استضافة الأولمبياد الصيفية. ومازال الاتحاد الألماني يدرس التقدم بطلب لاستضافة أي نسخ من نسخ 2036 أو 2040 أو 2044.

وصوت سكان ميونخ مؤخرا لصالح التقدم بطلب لاستضافة الأولمبياد، بينما من المقرر أن يتم إجراء استفتاءات في ولاية شمال الراين-وستفاليا في 19 أبريل المقبل وفي هامبورج في 31 مايو لتحديد ما إذا كانوا سيمضون قدما في التقدم بطلب أم لا.

ولن تتمكن برلين من إجراء استفتاء قبل عام 2027 على أقرب تقدير، وبالتالي سيكون ذلك فقط بعد أن يقرر الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية المرشح الألماني لاستضافة الألعاب.

وذكر استطلاع حديث، إن 67 في المئة من سكان برلين يرفضون التقدم بطلب لاستضافة الأولمبياد.

واستضافت ألمانيا الأولمبياد في 1946 في برلين وفي 1972 في ميونخ. وفشلت عدة محاولات للترشح منذ ذلك الحين أو تم إيقافها عبر استفتاءات.