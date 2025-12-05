يتوجّه وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، يوم الأحد المقبل، إلى الصين لإجراء محادثات تتمحور خصوصا على إمكانية الوصول إلى المعادن النادرة والمواد الخام الحيوية، في رحلة سبق تأجيلها بسبب التوتر التجاري بين البلدين.

ويحذو فادفول حذو زميله وزير المالية لارس كلينجبيل الذي كان أول وزير في حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس يقوم بزيارة رسمية إلى الصين في أواخر الشهر الماضي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار كلينجبيل في ختام زيارته إلى "التزام واضح من الصين بشأن المعادن النادرة والمواد الخام الحيوية، بما يضمن إتاحة موثوقة وسلاسل توريد آمنة".

والمعادن النادرة هي عناصر معدنية أساسية لقطاعات اقتصادية بأكملها، منها إنتاج السيارات، والطاقة المتجددة، والتقنيات الرقمية، والدفاع.

وأحدثت الصين التي تمتلك الجزء الأكبر من الاحتياطات العالمية، صدمة في قطاع التصنيع العالمي بفرض قيود على صادراتها عام 2025.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إلى أن فادفول الذي يلتقي نظيره وانج يي يوم الاثنين، سيطرح هذه المسألة أيضا.

وأكد المتحدث خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة في برلين أن "القيود" المفروضة على سلاسل التوريد هذه "لها عواقب سلبية على الشركات الألمانية والأوروبية".

وفضلا عن النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، من المقرر أن يناقش الوزيران الوضع "في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، بالإضافة إلى "احترام حقوق الإنسان"، بحسب المتحدث.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقات بين برلين وبكين التي تعرقلها الخلافات الجيوسياسية أصلا، مزيدا من الفتور مع تصاعد التوتر التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين.

والثلاثاء، يزور فادفول الذي سيرافقه ممثلون عن القطاع الاقتصادي والمجتمع المدني، شركات في جوانتشو التي تشكل مركزا رئيسيا للتكنولوجيا.