قال الدكتور حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، إنه وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تم إطلاق تطبيق "رادار الأسعار" على متجر جوجل بلاي، موضحًا أنه يحدد أماكن تواجد المستخدمين، ويسمح بتلقي شكاواهم بشأن ارتفاع الأسعار، ويوجههم إلى أقرب نقطة بيع بالأسعار الرسمية.

وأضاف الجراحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، مساء السبت، أن وزارة التموين متواجدة ميدانيًا بشكل دوري بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لتغطية جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه في حال رصد المخالفات تكرر الوزارة حملاتها التفتيشية.

وأوضح أن وزارة التموين مسؤولة عن الرقابة على المواد البترولية والأسواق بكافة أنواعها والمخابز والمطاحن، بالإضافة إلى مكافحة الغش التجاري، مشيرًا إلى وجود بعض المخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار أو رفعها، وتزوير العلامات التجارية.

وذكر أن محددات الأسعار الطبيعية تعتمد على فواتير الجهات الموزعة التي تحدد سعر البيع بالتجزئة للمستهلك، لافتًا إلى أن الوزارة تقارن خلال حملات التفتيش بين سعر البيع الفعلي والسعر المثبت في الفاتورة، وفي حال ثبوت المخالفة يتم تحرير محضر رسمي وإحالته للنيابة لتحديد العقوبة المناسبة بين الغرامة أو الحبس.

واستشهد الجراحي بحالة المخابز المدعمة، موضحًا أنه في حالة تجميع أو تبديد الدقيق المدعم تكون العقوبة الحبس، بينما في حالة نقص وزن الرغيف تكون الغرامة في حالات النقص البسيط، والحبس في حالات النقص الجسيم.

وأشار إلى وجود أكثر من جهة لتلقي شكاوى المواطنين، منها منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة السلع التموينية الإلكترونية، إلى جانب الأرقام المخصصة لاستقبال الشكاوى، مضيفًا: "أحيانًا نتلقى هذه الشكاوى على هواتفنا الشخصية".