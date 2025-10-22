ضبط المتهم بحمل سلاح أبيض والتعدى على حارس مدرسة وتهديدة بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بحمل سلاح أبيض والتعدي على حارس مدرسة وتهديده بمنطقة إمبابة بالجيزة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدي شخص يحمل سلاحا أبيض بالسب على حارس إحدى المدارس وتهديده بإلحاق الأذى به بمنطقة إمبابة بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن. وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "جامع قمامة "الظاهر بمقطع الفيديو" – مقيم بالجيزة" وبمواجهته أقر باستيلاء نجل حارس المدرسة المشار إليها على كمية من الخردة التى جمعها من القمامة مما أثار حفيظته فتوجه لمحل عمل والده بالمدرسة المشار إليها وحدثت بينهما مشادة كلامية وتعدى عليه بالسب على النحو المشار إليه. كما تم ضبط نجل حارس المدرسة وبمواجهته أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.