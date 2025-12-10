رئيس وزراء ماليزيا: سنواصل الجهود الدبلوماسية لحل النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا

ذكر رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم أن الجهود الدبلوماسية المستدامة ستتواصل على الرغم من عدم التوصل إلى أي تسوية نهائية في النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه من المهم ضمان عدم وقوع المزيد من الحوادث الخطيرة، حسب صحيفة ذا ستار الماليزية اليوم الأربعاء.

وتابع رئيس الوزراء في بيان اليوم الأربعاء "ستواصل ماليزيا دعم الحوار السلمي وإيجاد حلول قائمة على القانون الدولي وتعزيز التعاون الإقليمي لحماية استقرار وأمن منطقتنا المشتركة.

وأشار أنور إبراهيم، إلى أنه تواصل أيضا مع رئيس وزراء كمبوديا، هون مانيت ورئيس وزراء تايلاند، أنوتين تشارنفيراكول أمس الثلاثاء لبحث التوترات المستمرة على طول حدودهما المشتركة".

وأضاف، "أقدر انفتاح واستعداد كلا الزعيمين لمواصلة المفاوضات التي تهدف إلى تخفيف التوترات ومنع أي سوء فهم يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الوضع".

وتصاعدت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بشأن حدود متنازع عليها بين الدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا، إلى قتال استمر 5 أيام في يوليو، حيث قتل 48 شخصا على الأقل ونزح حوالي 300 ألف آخرين بشكل مؤقت.