اليونسكو تضيف مسرح الهواة التشيكي لقائمة التراث غير المادي

أعلنت وزارة الثقافة التشيكية، في بيان صحفي، أن لجنة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أضافت مسرح الهواة التشيكي إلى قائمة التراث الثقافي الإنساني غير المادي.

وأضافت الوزارة، أن مسرح الهواة يجسد تقليدا ازدهر في الأراضي التشيكية لأكثر من قرنين، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني راديو براج إنترناشونال.

وقالت الوزارة، إن هذا التقليد لايزال جزءا لا يتجزأ من الحياة المجتمعية ويشكل جسرا بين الأجيال. وترتكز قوته على عدد لا يحصى من الفرق والمهرجانات والمعارض عبر البلاد مدعوما بشبكة قوية من المؤسسات التعليمية والمنهجية والداعمة.

وهذه هي المرة العاشرة التي يدرج فيها بند تشيكي على قائمة اليونسكو لتنضم إلى اعترافات سابقة مثل موكب الملوك وتربية الصقور وحرفة الطباعة على القماش.