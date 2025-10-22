السويد توقع خطاب نوايا لتصدير مقاتلات جريبن إلى أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، اليوم الأربعاء، أن ستوكهولم وقعت خطاب نوايا لتصدير ما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة من طراز "جريبن"، المصنعة محليًا، إلى أوكرانيا، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وجرى اللقاء بين الزعيمين في مدينة لينشوبينج جنوبي السويد، حيث قاما بزيارة شركة "ساب" — المصنعة لمقاتلة "جاس 39 جريبن" وطائرة المراقبة "جلوبال آي" وأنظمة الصواريخ وأسلحة المشاة المضادة للدبابات ومعدات عسكرية أخرى، وفقًا لوكالة رويترز.

وأوضح كريسترشون، خلال مؤتمر صحفي، أن البلدين وقعا اتفاقية تعاون طويلة المدى في مجال الدفاع الجوي، تتضمن إمكانية تصدير ما بين 100 و150 طائرة مقاتلة من طراز "جريبن"، في ما يُعد أكبر صفقة لتصدير الطائرات في تاريخ السويد.

وقال رئيس الوزراء السويدي: «ندرك تمامًا أن الطريق أمامنا طويل، لكننا ملتزمون من اليوم فصاعدًا باستكشاف جميع السبل الممكنة لتزويد أوكرانيا بعدد كبير من مقاتلات جريبن في المستقبل».