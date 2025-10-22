مصطفى الفقي: نفسي حد يفسر لي أنفاق حماس اتعملت إزاي!

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه يندهش من عظمة الحضارة المصرية في كل مرة يزور فهيا معابد الأقصر أو الأهرامات، بسبب دقة البناء والنقوش على الجدران.

وتطرق خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، بالحديث إلى أنفاق حماس في غزة، قائلًا: «عاوز حد يفسر لي الأنفاق دي اتعملت إزاي والردم راح فين، إسرائيل اللي تعرف دبة النملة كانت فين؟!».

وبسؤاله عن تأثير الثقافة المصرية في السياسة، روى أن مالك أحد البيوت التي قطنها في الهند، أخبره بأن الحلفاء في الحرب العالمية الثانية كانوا يختارون توقيت غاراتهم مع حفلات أم كلثوم؛ لأنهم يعلمون النشوة التي تصيب الشعوب العربية والناطقة بها والمهتمة بها كالفارسية وغيرها.

ونوه في الوقت نفسه، إلى أن مصر شهدت عمليات نهب لتراثها وآثارها كثيرة، قائلًا: «المسألة كانت مباحة، اللي يحفر يحفر واللي ياخد ياخد، وفي عهد كارتر كان اللي يحفر ياخد النص».

واعتبر أن مصر شهدت حرية في الثقافة والتعبير وإبداء الرأي خلال الفترة الليبرالية من عام 1922 إلى 1952، مشيرًا إلى أنها «حولت الخبر إلى رأي وشهدت ازدهارًا للعقل المصري والثقافة».

وأوضح أن الثقافة ارتبطت بالحرية خلال تلك الفترة، مضيفًا: «تنسمنا قدرًا من الحرية والانتعاش بعد إعلان الملكية رسميًا في 1922، ونجاح ثورة 1919 نسبيًا، وهو ما أدى إلى ظهور أحمد لطفي السيد وتوفيق الحكيم وطه حسين وعباس العقاد، ليؤكد حقيقة واحدة أننا أبناء الحرية».

وأكد حدوث تألق للثقافة المصرية في الخمسينيات، منوهًا أن المتنفس الوحيد للقمع والضغط السياسي - أحيانًا - ليس البيان المكتوب وإنما العمل الثقافي والإبداعي.