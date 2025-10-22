رئيسة المفوضية الأوروبية: وقعنا حزمة مساعدات لمصر بنحو 5 مليارات يورو



أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، مخصصة لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي الذي عُقد على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، مساء الأربعاء.

وأكدت فون دير لاين أن القمة تمثل خطوة مهمة لتعزيز أواصر الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر.

وأضافت أن الشراكة مع مصر تمتد إلى قطاعات واعدة من شأنها تحقيق منفعة متبادلة للطرفين، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يسعى لاستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإطلاق مبادرات لجذب الاستثمارات إلى القاهرة.

كما كشفت عن اعتزام الاتحاد الأوروبي إطلاق منصة استثمارات تستهدف مشروعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة على طول ساحل البحر المتوسط، بما يدعم مسار التحول الأخضر والنمو المستدام في المنطقة.

وكان السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن انعقاد القمة التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي يُعد تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في مارس 2024 بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجري عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين، إلى جانب لقاء مع ملك بلجيكا.