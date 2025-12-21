الشرطة الإندونيسية تجري عمليات تفتيش أمنية في أنحاء جاكرتا قبيل عيد الميلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرت الشرطة الوطنية الإندونيسية، أمس السبت، عمليات تفتيش أمنية شاملة في أنحاء جاكرتا، ضمن حملة مشددة لضمان سلامة الجمهور قبيل فترة عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وشملت عمليات التفتيش المناطق العامة ذات الكثافة المرورية العالية والمعالم الدينية، بما فيها كاتدرائية جاكرتا، ومحطة قطارات جامبير المركزية، والنصب التذكاري الوطني الشهير (موناس)، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وتم أيضا تفقد نقاط الأمن عند دوار فندق إندونيسيا (أتش أي)، وهو أحد المعالم البارزة في المدينة ومكان تقليدي للتجمعات.

وتأتي عمليات التفتيش ضمن حملة أمنية على مستوى البلاد تُعرف باسم "أوبيراسي ليلين 2025" (عملية الشمعة)، وهي تعبئة سنوية روتينية لقوات الشرطة والجيش لتأمين احتفالات نهاية العام في البلاد.

وصرح البريجادير جنرال، ترونويودو ويسنو أنديكو، المتحدث الإعلامي باسم العملية، بأن عمليات التفتيش ضرورية للتحقق من الجاهزية الكاملة لجميع الأفراد والمعدات في المواقع.

وقال البريجادير جنرال أنديكو إن "الشرطة الإندونيسية تلتزم بتوفير السلامة والأمن للسكان الذين يحتفلون بعيد الميلاد أو يستمتعون بعطلات نهاية العام."

وبعد الزيارات الميدانية، أكد المسئولون أن جميع المواقع التي تم تفتيشها آمنة حاليا، وأن جميع الأفراد موزعون بشكل كامل في المواقع.

وأكدت الشرطة مجددا التزامها الأوسع بالإجراءات الوقائية، لضمان أن تظل احتفالات عيد الميلاد 2025 ورأس السنة الجديدة 2026 سلمية لكل من السكان المحليين والزوار الأجانب.



