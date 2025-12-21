اعتقال 6 إندونيسيين لدخولهم سنغافورة بصورة غير قانونية

أعلنت الشرطة السنغافورية اعتقال 6 رجال إندونيسيين لدخولهم سنغافورة بصورة غير قانونية اليوم الأحد.

وقالت الشرطة، في بيان صدر اليوم الأحد، إن خفر السواحل رصدوا زورقا خشبيا على متنه 6 رجال في المياه قبالة جزيرة تاناه ميراه حوالي الساعة 12:35 فجرا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

واعترض خفر السواحل الزورق واعتقل الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و29 عاما، لدخولهم سنغافورة بشكل غير قانوني.

وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الرجال الستة كانوا ينوون دخول سنغافورة بشكل غير قانوني بحثا عن العمل.

ومن المقرر إحالتهم إلى المحكمة غدا الاثنين بتهمة دخول سنغافورة بشكل غير القانوني.

وإذا ثبتت إدانتهم، فسوف يواجهون عقوبة سجن يصل أقصاها إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى ثلاث جلدات على الأقل.