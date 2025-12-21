 إصابة إيزاك تثير القلق في ليفربول - بوابة الشروق
الأحد 21 ديسمبر 2025 6:53 م القاهرة
إصابة إيزاك تثير القلق في ليفربول

أمير نبيل
نشر في: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 6:16 م | آخر تحديث: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 6:16 م

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن الإصابة التي يعاني منها السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول الإنجليزي تثير القلق داخل النادي، وذلك بعدما اضطر الهولندي آرني سلوت مدرب الفريق لاستبداله في مباراة توتنهام بالبريميرليج.

وخرج إيزاك مصابا بعدما كان قد سجل هدف تقدم فريقه بالشوط الثاني ضد السبيرز في المباراة التي انتهت بفوز الليفر 2-1.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" أن إصابة إيزاك تبدو مقلقة، وأن اللاعب يعاني من تضرر في قدمه من جراء التدخل القوي من لاعب توتنهام وسقوطه على أرض الملعب لاحقا.

ولم يحدد ليفربول بعد مدة غياب اللاعب، حيث أن صاحب الـ26 عاما لا تزال إصابته موضع تقييم لمعرفة ما إذا كان سيغيب طويلا عن الفريق.


