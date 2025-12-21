تنتظر الجماهير المصرية على أحر من الجمر، انطلاق بطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ35، التي تستضيفها المغرب بداية من اليوم الأحد، 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026، ويخوض منتخب مصر أول مبارياته في دور المجموعات غدا الإثنين، أمام زيمبابوي في تمام العاشرة مساءا.

وتضم قائمة منتخب مصر التي أعلنها المدير الفني حسام حسن، 28 لاعبا، ويتبقى من قوام مصر الذي شارك في أمم أفريقيا 2023، 17 لاعبا وهم:

محمد صبحي، محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح، محمد حمدي، حمدي فتحي، مروان عطيـة، مهند لاشيـن، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، مصطفي فتحي، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

وأشار حسام حسن أن الجيل الحالي من منتخب مصر يمر بمرحلة "تغيير جلد" موضحا أن عدد كبير من قائمة الفراعنة يشاركون في بطولة أمم أفريقيا لأول مرة.

ويشارك في أمم أفريقيا 11 لاعبا من منتخب مصر لأول مرة وجاؤوا كالتالي:

مصطفى شوبير، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود صابر، محمد شحاته، إبراهيم عادل، صلاح محسن، أسامة فيصل.

ويغيب عن منتخب مصر في أمم أفريقيا بالمغرب 10 لاعبين شاركوا في بطولة 2023، وهم محمد أبو جبل، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد سامي، عمر كمال عبد الواحد، محمد النني، محمود حمادة، محمود عبد المنعم كهربا، أحمد حسن كوكا.

ويخوض منتخب مصر أولى مباراياته غدا الإثنين أمام زيمبابوي، ويواجه جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر الجاري، بينما يختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات أمام أنجولا يوم 29.