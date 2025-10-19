قالت الفنانة منة شلبي، إنها تدين بالفضل لوالدتها الفنانة زيزي مصطفى، وذلك بعد أن أهدتها جائزة الإبداع الفني بمهرجان الجونة السينمائي.

وعبرت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «الصورة» المذاع عبر «النهار» عن امتنانها العميق لوالدتها، قائلة: «أنا كل فتفوتة فيَ، وكل حاجة كويسة في شخصيتي، وكل شيء تكوّن، هي هذه الست.. أنا بلا هذه الست ولا شيء».

وأضافت أنها أصبحت الآن تشعر بالمسئولية تجاه والدتها كما لو كانت هي ابنتها، قائلة: «ماما هي بنتي خلاص»، مطمئنة في الوقت ذاته الجمهور على صحتها.

ورفضت أن يكون هذا الشعور عبئا عليها مع تقدم والداتها في العمر، قائلة: «ده شرف كبير أوي أني أكون زي أمها».

وتحدثت عن الشخصية الثانية التي أهدتها الجائزة، المخرج رضوان الكاشف، مشيرة إلى أنه كان أول من قدمها للجمهور وخاض بها التحدي في دورها بفيلم «الساحر».

وكشفت أن المخرج رضوان الكاشف، ظل يثير شكوكها حتى الأيام الأخيرة قبل بدء التصوير ويقول «مش حاسس إن أنتِ اللي هاخدك، مش متأكد أنا.. فيه 300 متقدمة».

وأشارت إلى استمراه بهذا الأسلوب حتى قبل يومين فقط من التصوير، مازحة: «هو كان عارف بس كان بيرخم عليا».