زيلينسكي يعرب عن عدم ارتياحه لمشروع النفق بين روسيا والولايات المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قوبلت فكرة إنشاء نفق يربط سيبيريا في روسيا بألاسكا في الولايات المتحدة، التي اقترحتها موسكو، بفتور من جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة.

وقال الرئيس الأوكراني رداً على سؤال مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المشروع أمام الصحفيين في واشنطن بعد اجتماعهما: "لست مرتاحاً لذلك".

وكان ترامب قد وصف الفكرة في وقت سابق بأنها مثيرة للاهتمام.

وبعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب، كتب المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف أمس الخميس عن "نفق بوتين – ترامب" الذي يربط أوراسيا بالولايات المتحدة تحت مضيق بيرينج.

وخلال مخاطبته شركة الحفر التابعة للملياردير التكنولوجي ومالك منصة "إكس" إيلون ماسك، قدر دميترييف التكاليف المحتملة بأقل من 8 مليارات دولار.

وتعود فكرة مثل هذا الخط الحديدي إلى أكثر من قرن، لكنها رُفضت مراراً بسبب التكلفة الهائلة وغياب البنية التحتية للنقل في المناطق القطبية.