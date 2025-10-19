قال وائل جسار إن الجمهور المصري له مكانة خاصة جدًا في قلبه، فهو الذي فتح له بابه الكبير منذ بداياته، ومن خلاله وصل إلى كل الوطن العربي. وأكد أن الشعب المصري ذوّاق للفن الحقيقي، ويشعر بالإحساس قبل أي شيء آخر، ولذلك يشعر أنه يغنّي في بيته عندما يكون على مسرح الأوبرا أو في أي حفل داخل مصر.

وأوضح جسار، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أنه لا يتبع طقوسًا محددة قبل حفلاته، لكنه يفضّل الراحة والنوم الجيد قبل الصعود إلى المسرح، مشيرًا إلى أن أي شعور بالإرهاق أو التعب يزول فور لقائه بالجمهور، لأن الجمهور هو المحرّك الأول والدافع الأكبر له.

وعن كونه يُعد من آخر الأصوات التي تحمل لواء الأغنية الطربية الحديثة، قال وائل إن هذا الأمر يُعد شرفًا أكثر من كونه لقبًا، وربما يرى الجمهور أنه من الأصوات التي ما زالت متمسكة باللون الطربي، لا لأنه يعيش في الماضي، بل لأنه يحاول أن يقدّم الطرب بروح العصر. وأضاف أن السر، ببساطة، هو إيمانه بأن الأغنية الحقيقية تعيش عندما تحتوي على الإحساس والكلمة واللحن المحترمين، وهذا ما يسعى لتقديمه منذ أول يوم غنّى فيه.

واختتم وائل جسار حديثه مؤكدًا أن نجاح أغانيه وتحقيقها ملايين المشاهدات هو توفيق من الله قبل أي شيء، قائلاً إن «الله أولًا وأخيرًا»، ويحمده على كل عمل يلقى حب الجمهور واستمتاعه به. وأشار إلى أن الفن قائم على التنوع والتجديد الدائم، لكن قليلًا ما نجد فنانين استمروا لأكثر من 25 عامًا ولا تزال أعمالهم تحقق النجاح، بل وتحتفظ أغانيهم القديمة بمكانتها.

واختتم بقوله إن كل ما يحرص عليه هو أن يقدّم فنه وإحساسه بصدق، ويواصل تطوير موسيقاه بأشكال جديدة مع الحفاظ على الجوهر الطربي — الإحساس، والشجن، والكلمة الصادقة — من أجل تقديم فن راقٍ يظل حاضرًا في الذاكرة.