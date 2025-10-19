وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق في البلاد.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء يوم 18 أكتوبر حتى الساعة 7:00 صباح اليوم الأحد، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 45 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة سامارا، و11 فوق مقاطعة ساراتوف، وخمس فوق مقاطعة روستوف، وخمس فوق مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق جمهورية القرم، واثنتان فوق مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق مقاطعة فولجوجراد، وواحدة فوق مقاطعة أورينبورج، وواحدة فوق كل من مقاطعات ريازان، وتفير، وتولا".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.