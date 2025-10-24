النائبة هند رشاد: المرحلة المقبلة تتطلب عملًا جادا وبرنامجا يلامس احتياجات المواطن

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تعد من أهم المراحل في مسيرة العمل الوطني، نظرًا لما تشهده الدولة المصرية من تطورات كبيرة في مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت رشاد: «نخوض هذه الانتخابات في ظل مرحلة دقيقة تتطلب وعيًا سياسيًا، واستمرارًا في مسيرة البناء التي بدأت الدولة، موضحة أن هدفها أن يكون البرلمان القادم أكثر تفاعلًا مع قضايا المواطنين، وأكثر قدرة على تقديم حلول واقعية تسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات».

وأوضحت النائبة أن برنامجها الانتخابي يرتكز على تمكين الشباب والمرأة، تطوير المنظومة الإعلامية، دعم المبادرات المجتمعية، وتحسين الخدمات العامة، مشددة على أن العمل البرلماني الفاعل يجب أن ينطلق من احتياجات المواطن في كل محافظة وقرية ومدينة.

وأضافت هند رشاد أن القائمة الوطنية تمثل نموذجًا للتكاتف بين أبناء الوطن من أجل هدف واحد هو الحفاظ على استقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية، مشددة على أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات هي رسالة دعم قوية للدولة المصرية في مواجهة التحديات.

ودعت النائبة المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن صوت كل مواطن هو مساهمة حقيقية في بناء مستقبل أفضل لمصر ولأجيالها القادمة.