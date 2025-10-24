أكاديمية الفنون تعلن جوائز دورة الفنان ماجد الكدواني من مهرجان العروض القصيرة

شهدت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ختام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العروض القصيرة، دورة الفنان ماجد الكدواني، والتي أُقيمت في الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بحضور لجنة التحكيم المشكلة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، وعضوية كل من الفنانة مروة عبد المنعم، والمخرج إسلام إمام، ومخرجة ومصممة الرقصات كريمة بدير، والفنان ميدو عادل، حيث أعلنت اللجنة جوائز المهرجان على النحو التالي:

شهادة تميز في الدعاية والإعلان للفنان محمد طاهر عن مسرحية «ما بعد الحدث».

شهادة تميز في الأداء التمثيلي للفنان أحمد صبري عن مسرحية «جواب يحيى».

شهادة تميز في الأداء التمثيلي للفنان محمد مصطفى تيكا عن مسرحية «طرف ثالث».

شهادة تميز في الأداء التمثيلي للفنانة نور العربي عن مسرحية «ما بعد الحدث».

شهادة تميز في تصميم الاستعراضات للفنان عبد الرحمن طارق عن مسرحية «طرف ثالث».

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى العرض المسرحي «ما بعد الحدث».

كما فاز بجائزة أفضل ماكياج مناصفة بين الفنانة روان تركي عن مسرحية «الحارس» والفنانة شيماء كابر عن مسرحية «موت مفاجئ».

وذهبت جائزة أفضل ملابس إلى الفنانة خلود أسامة عن مسرحية «جواب يحيى»، وجائزة أفضل إضاءة إلى الفنان أحمد بيكو عن مسرحية «موت مفاجئ»، وجائزة أفضل ديكور إلى الفنانة سارة محمد عن مسرحية «الحارس».

أما جائزة أفضل تأليف أو إعداد موسيقي فحصل عليها الفنان أحمد حمودة عن مسرحية «جواب يحيى»، وجائزة أفضل استعراضات أو تصميم حركي للفنانة حبيبة حجازي عن مسرحية «ما بعد الحدث».

واقتسمت جائزة أفضل ممثلة مناصفة بين الفنانة حبيبة مصطفى زيكو عن مسرحية «طرف ثالث» والفنانة منة الله أحمد فاروق عن مسرحية «ما بعد الحدث»، وكذلك جائزة أفضل ممثل مناصفة بين الفنان زياد محمد عن مسرحية «جواب يحيى» والفنان عاصم ترك عن مسرحية «موت مفاجئ».

وذهبت جائزة أفضل تأليف مسرحي إلى محمد الزيدية وأكرم عبد الحي عن مسرحية «طرف ثالث»، فيما اقتسم جائزة أفضل مخرج مناصفة بين الفنان أدهم صفوت عن مسرحية «موت مفاجئ» والفنان منير السيد عن مسرحية «جواب يحيى».

أما جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل فحصل عليها العرض المسرحي «جواب يحيى».

ووجّهت لجنة التحكيم في ختام الحفل الشكر لإدارة المهرجان ولأكاديمية الفنون على جهودهم في دعم الحركة المسرحية المصرية ودفعها نحو التطور المنشود.

كما كرّم المهرجان عددًا من الشخصيات المؤثرة في المسرح المصري، من بينهم المخرج عصام السيد الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان مفيد عاشور، والفنانة وفاء عبد الله، واسم الراحل أحمد لطفي (جودزيلا).

ومن جانبها، أعربت الدكتورة غادة جبارة عن سعادتها بنجاح هذه الدورة من المهرجان، موجهة الشكر لرئيس لجنة التحكيم وأعضائها على جهودهم طوال أيام المهرجان، كما هنأت جميع الفائزين بجوائز الدورة الثانية.