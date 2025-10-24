نقلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، الجمعة، رفات أكثر من 120 شخصا من مقبرة مؤقتة إلى أخرى شرعية شرقي مدينة غزة، كانت إسرائيل قتلتهم خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها بقطاع غزة.

وصباح الجمعة، شرعت طواقم الدفاع المدني بمساعدة أفراد من عائلة شحيبر، بانتشال رفات 120 شخصا دُفنوا خلال أشهر الحرب في مقبرة جماعية مؤقتة بأرض زراعية جنوبي مدينة غزة.

وأدى الفلسطينيون صلاة الجنازة على الرفات التي انتشلت من المقبرة، قبل نقلها إلى مقبرة "الشيخ شعبان" في منطقة الساحة شرق المدينة.

وفي 17 نوفمبر 2023 ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بقصف منزل يؤوي نازحين يعود لعائلة ماهر شحيبر، في حي الصبرة، ما أسفر عن مقتل أكثر 95 فلسطينيا، بينما بقي آخرون تحت الأنقاض، وفق ما ذكره ناهض شحيبر للأناضول.

وأوضح شحيبر أن العائلة لم تتمكن من نقل الجثامين لدفنها في مقابر شرعية إبان المجزرة، حيث تم دفنهم مؤقتا في أرض زراعية قريبة.

فيما قال مدير عام الدفاع المدني بغزة رائد الدهشان: "بالتعاون مع الأدلة الجنائية ووزارة الصحة وناشطين، تم نقل أكثر من 120 شهيدا (من المقبرة المؤقتة) إلى مثواهم الأخير".

وعلى مدار عامين من الإبادة، انتشرت عشرات المقابر المؤقتة في قطاع غزة لدفن جثامين فلسطينيين قُتلوا بالهجمات الإسرائيلية، ممن كان يتعذر على ذويهم دفنهم في المقابر الشرعية لخطورة الأوضاع الميدانية آنذاك.

هذه المقابر تم إنشاؤها، وفق تقارير حقوقية، في ساحات المستشفيات والمنازل والشوارع والمدارس والحدائق والمزارع والمساحات الفارغة.

وتواصل فرق الدفاع المدني العمل نقل جثامين ورفات من تحت أنقاض المنازل، في ظروف شديدة الصعوبة وسط النقص الحاد في الآلات الثقيلة والمعدات اللازمة فضلا عن شح مستلزمات السلامة الشخصية، وفق بيانات سابقة للجهاز.

وتسببت حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، باستشهاد 68 ألفا و280 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و375 شخصا، وفقدان 9500 آخرين.

وانتهت الحرب باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، يستند لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوصلت إليه حركة "حماس" وإسرائيل إثر مفاوضات غير مباشرة في مصر، بمشاركة أنقرة والقاهرة والدوحة، وبإشراف أمريكي.