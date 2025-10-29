تطرح الفنانة أنغام في السادسة مساء اليوم أغنيتها الجديدة "اختلفنا.. فرقنا.. افترقنا"، وذلك كما أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت أنغام قد نشرت أمس عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" برومو فيديو الأغنية الجديدة، وتضمّن البرومو موسيقى الأغنية ولقطات لأنغام من الكليب، وفي نهايته ظهرت كلمة "soon" أي "قريباً"، لتزيد من تشويق جمهورها وترقبهم لعملها الجديد.

يُذكر أن الفنانة أنغام كانت قد طرحت مؤخراً عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" أغنيتها "سيبتلي قلبي"، وهي أول أغنية لها بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

وعاشت أنغام في الفترة الماضية واحدة من أصعب فترات حياتها، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة استدعت إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس، حيث مكثت نحو 30 يوماً داخل أحد المستشفيات في ألمانيا لتلقي العلاج.

وكان جمهور ومحبو أنغام يعيشون حالة من القلق الشديد عليها، فيما حرص الإعلامي محمود سعد على طمأنتهم بشكل دوري من خلال منشوراته على "فيسبوك" أو من خلال بث مباشر للحديث عن تطورات حالتها الصحية، مؤكداً دائماً أنها تتحسن تدريجياً وتثق في تجاوز أزمتها بإصرار وقوة.

وبعد رحلة علاجية شاقة، سمح الأطباء لأنغام بمغادرة المستشفى، حيث استقبلها جمهورها بفرحة كبيرة ورسائل حب ودعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تخضع لفترة نقاهة قصيرة وتستأنف نشاطها الفني تدريجياً.

وعادت أنغام إلى جمهورها الذي انتظرها بلهفة طوال فترة غيابها، بأغنيتها "سيبتلي قلبي" التي طرحتها في سبتمبر الماضي عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، لتؤكد من جديد أنها باقية في صدارة المشهد الغنائي المصري والعربي.