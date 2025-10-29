أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بوفاة 421 شخصًا في قطاع غزة بسبب سوء التغذية خلال عام 2025، من بينهم 113 طفلًا، في مؤشر خطير على تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأوضحت المنظمة، أن هذه الأرقام تعكس تدهورًا غير مسبوق في الوضع الصحي، نتيجة نقص الغذاء والرعاية الطبية، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون الفئة الأكثر تضررًا من تداعيات الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

ودعت المنظمة إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي، لضمان وصول الغذاء والمستلزمات الطبية إلى السكان، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من الوفيات، خاصة بين الفئات الضعيفة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,643، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,655، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 104 شهداء (منهم 46 طفلا و40 امرأة)، و253 إصابة (منها 78 طفلا و84 امرأة).

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري 211 شهيدا و597 مصابا، وجرى انتشال 482 جثمانا.