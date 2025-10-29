مفوض أممي: التقارير عن قتل أكثر من 100 فلسطيني في غزة خلال الليل مروعة

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إن التقارير التي تفيد بقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال الليل، معظمهم من الأطفال والنساء، في موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية، استهدفت بشكل رئيسي المباني السكنية وخيام النازحين والمدارس في أنحاء قطاع غزة، مروعة.

وأضاف تورك، أن قوانين الحرب واضحة تمامًا بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها المستمرة بموجب القانون الإنساني الدولي، وهي مسئولة عن أية انتهاكات، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وتابع: من المحزن أن عمليات القتل هذه وقعت في الوقت الذي بدأ فيه سكان غزة، الذين عانوا طويلًا، يشعرون بوجود أمل في أن وابل العنف المتواصل قد انتهى.

ودعا المفوض الأممي جميع أطراف النزاع من أجل التصرف بحسن نية لتنفيذ وقف إطلاق النار، كما دعا الدول، وخاصة تلك ذات النفوذ الخاص، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الامتثال.

ومضى يقول: لقد جلب العامان الماضيان معاناة وبؤسا لا يُوصفان، وتدميرًا شبه كامل لغزة. يجب ألا ندع هذه الفرصة للسلام والطريق نحو مستقبل أكثر عدلًا وأمنًا تفلت من بين أيدينا.