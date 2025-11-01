من هي شيرين أحمد طارق التي غنت في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

لفتت المغنية الأوبرالية شيرين أحمد طارق الأنظار بمشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في أول ظهو لها بفعاليات مصرية.

شيرين أحمد طارق ولدت في الإسكندرية عام 1993، ونشأت في ولاية ماريلاند الأمريكية، ويمتلك والدها محلا للمجوهرات في ولاية ماريلاند، ووالدتها ساندرا أمريكية الأصل وتعمل مدرسة للغة الإنجليزية، وهي الأخت الكبرى لشقيقين، هما خالد ورمزي.

درست شيرين حقوق الإنسان في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، وهي حاصلة على بكالوريوس العلوم في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا مع التركيز على العدالة الجنائية من جامعة تاوسون وتدربت على نظام المحاكم، وخاصة قضايا الصحة العقلية، وكانت تعتبر شهادتها " عامل الأمان" في حالة فشلها في عالم الفن.

ولم تلتحق شيرين، بدروس للغناء أو الرقص مبكراً، لكنها أثناء سنواتها المدرسية عرفت طريقها إلى مدينة نيويورك، حيث كانت تستيقظ مبكراً جداً وبدلاً من الذهاب إلى المدرسة تستقل الباص إلى نيويورك لتتقدم إلى اختبار للمواهب أو تأخذ دروس في التمثيل، وتعود آخر اليوم إلى المنزل دون أن تخبر أحداً.

وقد توجهت شيرين إلى نيويورك؛ بحثًا عن وظيفة في مجال الفنون الاستعراضية بعد التخرج، وعملت كمغنية على إحدى سفن الرحلات البحرية السياحية.

وكانت نقطة التحول فى مشوار شيرين أحمد طارق هو ترشيحها لتكون أول ممثلة ومغنية مصرية تقدم دور البطولة على مسرح برودواي الشهير في نيويورك حيث لعبت شخصية إيليزا دوليتل في المسرحية الغنائية الأسطورية «سيدتي الجميلة - My Fair Lady» عام 2019، وحطمت بأدائها الصور النمطية التي التصقت بأدوار الممثلين من الشرق الأوسط عالمياً.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

وامتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.