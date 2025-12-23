اليمن: اتفاق لتبادل 2900 محتجز بينهم سعوديون وسودانيون

أعلن مسئول حكومي يمني، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع الحوثيين على إطلاق سراح 2900 محتجز من الجانبين، بينهم سودانيون وسعوديون.

وقال عضو الفريق المفاوض في مشاورات الأسرى ماجد فضائل، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحكومة اليمنية اتفقت اليوم في العاصمة العُمانية مسقط مع جماعة الحوثي على إطلاق سراح 2900 أسير من الجانبين.

وأضاف أن من بين المحتجزين الذين تم الاتفاق على إطلاقهم 7 سعوديين، و20 سودانياً، والسياسي اليمني البارز محمد قحطان.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعد تمهيداً من جميع المتحاورين لتصفير السجون والمعتقلات من مختلف الأطراف.

​من جانبه، أكد مكتب المبعوث الأممي، في بيان، أن "أطراف النزاع في اليمن، اختتمت اليوم، اجتماعاً استمر 11 يوماً في سلطنة عُمان، تم خلاله الاتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع".

وأضاف البيان، أن الاجتماع عُقد في إطار عمل اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

​​ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرح، بنتائج الاجتماع، مؤكداً الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين.

كما أعرب عن امتنانه وتقديره العميق لسلطنة عُمان على استضافتها للاجتماع ودعمها المتواصل لجهود مكتبه، حسب البيان.

وقال جروندبرج: "التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين خطوة إيجابية وهامة، من شأنها أن تُسهم في تخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن".

وتابع: "سيتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعمًا إقليميًا منسقًا، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو عمليات إفراج إضافية".

​يشار إلى أن أحدث صفقة تبادل بين الجانبين كان في عام 2023 حيث تم إطلاق سراح نحو 900 محتجز بينهم أفراد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

ولا يعرف إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في اليمن، لكن بعض الجهات الحقوقية تقدر عددهم بالآلاف.