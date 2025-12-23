وفد وزاري سوري يصل إلى موسكو لإجراء مباحثات مع المسئولين الروس

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، عن وصول وفد وزراي سوري إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع المسئولين الروس.

وقالت إدارة الإعلام في الوزارة، إن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ومسئولون في الاستخبارات العامة، وصلوا إلى العاصمة موسكو لإجراء مباحثات مع المسئولين الروس.

والشهر الجاري، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن «موسكو تتمتع حالياً بعلاقات سلسة ومستقرة مع السلطات السورية الجديدة»، دون أن يوضح كيف ومتى بدأت هذه العلاقة السلسة والمستقرة.

وأضاف: «نحن على اتصال مع السلطات الجديدة، وزار الرئيس السوري أحمد الشرع روسيا والتقيت وزير الخارجية الجديد ثلاث مرات وزارتنا وفود حكومية من سوريا، بما في ذلك لمناقشة آفاق الاتفاقات المبرمة في شأن القضايا التجارية والاقتصادية».

ومطلع العام الحالي، ذكر وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن دمشق منفتحة على استمرار الوجود العسكري الروسي في البلاد.

وبعد زيارته موسكو خلال أكتوبر الماضي، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وأشار إلى أن دمشق تحترم «كل ما مضى من اتفاقات» وتحاول أن تعيد وتعرف بصورة جديدة طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال للحالة السورية والسيادة الوطنية.