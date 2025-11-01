منتخب مصر يحقق فضية مونديال اليد للناشئين بعد خسارة النهائي أمام ألمانيا

توج منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا ببطولة العالم لكرة اليد بعدما انتصر على منتخب مصر، في المباراة النهائية بنتيجة 43-42.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتواجد فيها منتخب مصر تحت 17 عامًا، إذ لم يسبق لمنتخبنا الوطني أن وصل إلى هذا المركز.

وبدأ منتخب مصر لليد مشواره في المونديال بالانتصار على البرازيل بنتيجة 35-26، ثم فوز على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 42-22، وتفوق الفراعنة على المغرب أصحاب الأرض بنتيجة 32-20، محققين العلامة الكاملة، بـ 3 انتصارات متتالية، في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

كما تغلب منتخب اليد المصري على منافسه الإسباني بنتيجة 31-28، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للناشئين 2025.

وبعيدا عن منتخب مصر.. أنهى منتخب قطر للناشئين لكرة اليد تحت 17 عاما مشواره في النسخة الأولى من كأس العالم المقامة في المغرب محتلا المركز الرابع، اليوم السبت.

واكتفى العنابي بالمركز الرابع بعد خسارته 23 / 35 أمام إسبانيا التي حققت الميدالية البرونزية

وفي مواجهات أخرى ترتيبية، فاز منتخب الأرجنتين على البرازيل بنتيجة 39 / 27 ليحتل المركز الخامس.

وحقق المنتخب التونسي المركز السابع بالفوز 44 / 41 على الولايات المتحدة الأمريكية.