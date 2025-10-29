شخصيات دولية تطالب ترامب بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح مروان البرغوثي

طالب مجموعة من كبار السياسيين والدبلوماسيين السابقين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، كخطوة مهمة نحو إحياء حل الدولتين على المدى الطويل، وذلك في أعقاب اجتماع للمجلس في لندن، يوم الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن قادة مجموعة الحكماء، التي أسسها الراحل نيلسون مانديلا عام 2007 لدعم السلام حول العالم، ويرأسها الآن الرئيس الكولومبي السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام خوان مانويل سانتوس.

وانتقد المجلس في بيانه سوء معاملة البرغوثي وغيره من السجناء الفلسطينيين - بما في ذلك التعذيب - والذين يُحتجز العديد منهم تعسفيًا، مؤكدين ضرورة وفاء السلطات الإسرائيلية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية حقوق السجناء.

وذكر المجلس، أن إطلاق سراح البرغوثي يحظى بدعم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك مدير سابق لجهاز الشاباك، قائلًا إن العديد من الفلسطينيين يعتبرون «البرغوثي» مانديلا الخاص بهم.

وأضاف: «الشعب الفلسطيني وحده له الحق في اختيار قيادته، ونرحب بالتزام الرئيس محمود عباس، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف دولي، خلال الـ12 شهرًا المقبلة».

كما أدانت المجموعة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة غزة، ووصفتها بأنها «خرق واضح» لاتفاق وقف إطلاق النار، داعية إلى مزيد من الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، خاصة أن الوضع الإنساني لا يزال كارثيًا.