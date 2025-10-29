رئيس الوزراء يتابع ميدانيا اللمسات النهائية استعدادا لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

- مدبولي: توجيهات من الرئيس بالتنسيق الفاعل لضمان خروج الحفل بما يليق بمكانة مصر وإرثها الحضاري

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ميدانيًا اللمسات النهائية استعدادًا لانطلاق الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير، المقررة السبت المقبل، وذلك بمرافقة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والوزير المستشار عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل الافتتاح.

وأكد رئيس الوزراء أن جولته تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج حفل الافتتاح بالشكل اللائق بمكانة مصر وإرثها الحضاري، وبما يعكس الصورة المشرّفة لما تشهده الدولة من إنجازات وتطوير شامل في محيط المتحف.

وخلال جولته، اطلع الدكتور مدبولي على جانب من تحضيرات فعاليات الاحتفالية، والترتيبات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة من مختلف دول العالم، كما تابع موقف التجهيزات الجارية داخل قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير، استعدادًا لاستقبال الزوار والضيوف.

وانتقل رئيس الوزراء لتفقد الأعمال النهائية الخاصة بتطوير الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف، ومتابعة جهود رفع الكفاءة وتجميل الميادين، وتكثيف أعمال الرصف والتشجير والتنسيق العام، إلى جانب تفعيل أنظمة الإضاءة الليلية التي تضفي طابعًا جماليًا خاصًا على المنطقة.

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم يترقب الحدث التاريخي الذي ستشهده مصر السبت المقبل خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط حضور واسع من قادة وزعماء العالم وكبار الشخصيات الدولية، مشددًا على أن الدولة تولي أقصى درجات الاهتمام لضمان الجاهزية الكاملة للحدث الذي يُعد أحد أهم الفعاليات الثقافية والحضارية في تاريخ مصر الحديث.