الداخلية تنفي تولي جهات أمنية طرق ومحاور وغلقها بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من قيام عدد من الجهات الأمنية باستلام بعض الطرق والمحاور اعتبارًا من مساء يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر الجارى وحتى مساء السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأكد المصدر أن كل الطرق والمحاور تسير بشكل طبيعى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.

وكان عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا تشير إلى تولى بعض الجهات الأمنية لعدد من الطرق المهمة بمحافظة الجيزة وغلق أغلبها بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.