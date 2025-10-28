الإعلامي عمرو أديب يتفاعل مع أغنية «الحنة يا حنة يا قطر الندى»

استضاف الإعلامي عمرو أديب، الحاجة نبيلة، الشهيرة بلقب «بلبل الشرقية».

وتفاعل خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» بحماس وتلقائية شديدة على أغانيها التي تمثل الفلكلور الشعبي المصري.

وأدت أغنية «الحنة يا حنة يا حنة»، والتي تعد واحدة من أيقونات التراث الشعبي، والتي سبق وأن غنتها الفنانة الراحلة شادية، وصدرت ضمن اسطوانات شركة «صوت القاهرة» عام 1967، وهي من إبداعات اثنين من عمالقة الفن العربي، الشاعر مرسي جميل عزيز والموسيقار بليغ حمدي.

وتبدأ الأغنية بالمقطع «الحنة يا حنة يا حنة يا قطر الندى.. يا شباك حبيبي يا عيني جلاب الهوى».

و«قطر الندى» المذكورة في الأغنية، هي الأميرة أسماء بنت خمارويه بن أحمد بن طولون، والتي عُرفت بلقب «قطر الندى» لجمالها ورقتها، وتزوجت من الخليفة العباسي المعتضد بالله في موكب زفاف أسطوري، ومنذ ذلك الحين، ارتبطت الأغنية بليالي الحناء.