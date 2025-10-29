نائب المستشار النمساوي السابق يواجه تهمة الاحتيال

اتهم مكتب المدعي العام في النمسا، نائب المستشار النمساوي السابق، هاينز كريستيان شتراخه، بالشروع في عملية احتيال.

واتهم مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، نائب المستشار النمساوي السابق البالغ من العمر 56 عاما بمحاولة الاستفادة من مكافأة محتملة تبلغ 300 ألف يورو (349 ألف دولار) بموجب شروط وثيقة تأمين على الحياة، وذلك خلال فترة قيادته لحزب الحرية النمساوي الشعبوي.

وكان فرع فيينا لحزب الحرية قد أبرم في عام 2007 وثيقة تأمين على الحياة لمدة 10 سنوات لتوفير الأمان المالي لعائلة زعيم الحزب.

وأفاد مكتب النائب العام أنه كان من المفترض أن تتلقى عائلته مبلغ التأمين في حال وفاته، أما إذا نجا من أي حادث، فسيكون فرع حزب الحرية هو المستفيد.

وتردد أن شتراخه حاول تعديل وثيقة التأمين بحيث يحصل على المكافأة لنفسه في حال نجا من الحادث.

ولم يصبح الاتهام الرسمي ملزما قانونيا بعد.

وفي حالة إدانته، يواجه شتراخه حكما بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و10 سنوات.

وشغل شتراخه منصب زعيم حزب الحرية لمدة حوالي 14 عاما. وخلال قيادته، حقق الحزب الشعبوي اليميني بعض النجاحات اللافتة.