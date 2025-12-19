قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لشبكة «سي إن إن» إن أوكرانيا استهدفت، الجمعة، ناقلة تابعة لما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي في البحر الأبيض المتوسط، في سابقة تُعلن للمرة الأولى.

وأظهرت لقطات حصلت عليها «سي إن إن» طائرات من دون طيار (درون) وهي تضرب الناقلة، أعقبتها عدة انفجارات، فيما بدا أن السفينة واصلت الإبحار بعد تعرضها للضربات.

وأضاف المصدر أن الطائرات المسيّرة استهدفت السفينة في مياه تبعد أكثر من 2000 كيلومتر (1243 ميلًا) عن الأراضي الأوكرانية، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بها.

وأوضح أن الناقلة كانت فارغة وقت الهجوم، واصفًا العملية بأنها «جديدة وغير مسبوقة».

وقال المصدر الأوكراني إن الناقلة «تضررت بشكل بالغ» نتيجة الضربة، و«لا يمكن استخدامها للغرض الذي خُصصت له».

وأضاف: «في وقت تنفيذ العملية لم تكن السفينة الروسية تحمل أي شحنة وكانت فارغة، وبالتالي لم يشكّل هذا الهجوم أي تهديد للوضع البيئي في المنطقة»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

وتابع المصدر: «كانت روسيا تستخدم هذه الناقلة للالتفاف على العقوبات وتحقيق أموال تُستخدم لاحقًا في شن الحرب ضد أوكرانيا. ومن منظور القانون الدولي وقوانين وأعراف الحرب، يجعلها ذلك هدفًا مشروعًا بالكامل لجهاز الأمن الأوكراني. يجب على العدو أن يدرك أن أوكرانيا لن تتوقف، وستضربه في أي مكان في العالم حيثما وُجد»، على حد قوله.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، بنت موسكو ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، الذي ينقل النفط الروسي من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود، رغم العقوبات الغربية المفروضة على صادرات الطاقة الروسية.

وكانت تقارير أوكرانية أفادت في وقت سابق، نقلًا عن مصادر في جهاز الأمن الأوكراني، أن ناقلتي نفط تابعتين لأسطول الظل الروسي، هما «كايروس» (Kairos) و«فيرات» (Virat)، تعرضتا لهجمات باستخدام مسيّرات بحرية من طراز Sea Baby مزوّدة برؤوس حربية محسّنة.

وذكرت المصادر أن العملية نُفذت بشكل مشترك بين المديرية الرئيسية الثالثة عشرة للاستخبارات العسكرية المضادة في جهاز الأمن الأوكراني والبحرية الأوكرانية.

وقبل ذلك، أُعلن عن وقوع انفجارات على متن ناقلتين تابعتين لأسطول الظل الروسي في البحر الأسود قرب مضيق البوسفور، ما أدى إلى اندلاع حرائق على متنهما.

ويعتمد «أسطول الظل» الروسي على شبكة مجزأة من سجلات السفن الوطنية، بما يسمح له بنقل النفط الخاضع للعقوبات عبر سفن قديمة غالبًا ما تغيّر أعلامها لتفادي القيود الدولية المفروضة على نقل النفط الروسي.

وكانت موسكو قد نفت في وقت سابق استخدامها «أسطولًا خفيًا»، ووصفت العقوبات الغربية المفروضة عليها بأنها «غير شرعية».